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46 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ выпустит новую Lada Vesta в 2023 году, но только с «механикой»

Motor.ru

АвтоВАЗ придерживается ранее озвученного плана по запуску производства Lada Vesta NG в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС глава автогиганта Максим Соколов на форуме «Транспорт России». Вместо Ижевска выпуск будет производиться на главной площадке в Тольятти, где уже идет активная работа по адаптации сборочной линии под запуск флагмана весной. При этом поначалу «Весты» будут оборудовать исключительно механической коробкой передач, уточнил Соколов.

Новая Lada Vesta выйдет в 2023 году только с «механикой»
Фото: Motor.ruMotor.ru

По словам главы АвтоВАЗа, на тольяттинском заводе уже произведена опытная сварка кузова Lada Vesta NG. Несмотря на сложности с каналами поставок комплектующих, руководство делает все для запуска в срок — весной 2023 года, сказал Соколов.

На старте Vesta NG будут сходить с конвейера только с механической коробкой передач, в то время как дореформенный вариант выпускался также с вариатором японской Jatco. Получит ли модель альтернативную коробку в перспективе и какой она будет, пока неясно. По крайней мере, в 2023 году этого не случится.

Производство Vesta на заводе АвтоВАЗа в Ижевске остановилось весной нынешнего года из-за прекращения поставок комплектующих. Летом с конвейера завода сошла небольшая партия новых «Вест», которую дилеры продавали с огромными накрутками — до трех миллионов рублей за автомобиль.

На прошлой неделе в руководстве по эксплуатации Vesta NG обнаружились рисунки, описывающие принцип работы системы контроля слепых зон (КСЗ). Судя по всему, система, которая ранее не входила в арсенал Vesta, достанется новой модели в качестве опции.

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