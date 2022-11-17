Новая Lada Vesta выйдет в 2023 году только с «механикой»

АвтоВАЗ придерживается ранее озвученного плана по запуску производства Lada Vesta NG в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС глава автогиганта Максим Соколов на форуме «Транспорт России». Вместо Ижевска выпуск будет производиться на главной площадке в Тольятти, где уже идет активная работа по адаптации сборочной линии под запуск флагмана весной. При этом поначалу «Весты» будут оборудовать исключительно механической коробкой передач, уточнил Соколов.
По словам главы АвтоВАЗа, на тольяттинском заводе уже произведена опытная сварка кузова Lada Vesta NG. Несмотря на сложности с каналами поставок комплектующих, руководство делает все для запуска в срок — весной 2023 года, сказал Соколов.
На старте Vesta NG будут сходить с конвейера только с механической коробкой передач, в то время как дореформенный вариант выпускался также с вариатором японской Jatco. Получит ли модель альтернативную коробку в перспективе и какой она будет, пока неясно. По крайней мере, в 2023 году этого не случится.
Производство Vesta на заводе АвтоВАЗа в Ижевске остановилось весной нынешнего года из-за прекращения поставок комплектующих. Летом с конвейера завода сошла небольшая партия новых «Вест», которую дилеры продавали с огромными накрутками — до трех миллионов рублей за автомобиль.
На прошлой неделе в руководстве по эксплуатации Vesta NG обнаружились рисунки, описывающие принцип работы системы контроля слепых зон (КСЗ). Судя по всему, система, которая ранее не входила в арсенал Vesta, достанется новой модели в качестве опции.