Genesis анонсировал кабриолет X Convertible

Genesis уже давно начала демонстрацию своей «трилогии X». Концептуальный X Convertible является ее завершающим штрихом, представляя собой модификацию с открытым верхом, нашумевшего, X Speedium Coupe.

Фото: Inc-News Inc-News

Genesis X Convertible сохранил все фамильные черты. Это две полосы головной оптики, нижняя из которых в центре отдаляется от верхней, подчеркивая очертания фирменной радиаторной решетки в виде щита. Все это заключено между граненым капотом и атлетическим бампером с тремя воздухозаборниками. Профиль кузова, на который в передней части заходят светодиодные линии, примечателен несколькими горизонтальными штрихами, придающими объема округлым колесным аркам. В задней части, фирменный узор фонарей дополнен светящейся кромкой скромного спойлера. Ниже установлен массивный диффузор сложной формы. Особого внимания заслуживает узор литых дисков.

Внутренний мир кабриолета Genesis полностью повторяет салон купе, который показали широкой публике ушедшим летом. Атмосферная подсветка салона отходит от электронного циферблата часов. Мультифункциональный руль с двумя джойстиками, скрывает виртуальные приборы, переходящие в сенсорную панель. Салон отделан кожей и сукном из переработанных ПЭТ бутылок.