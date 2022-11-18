На ремонт и строительство дорог в России потратят 13 трлн рублей

Нынешний год станет рекордным по числу введенных в эксплуатацию автодорог за всю историю России, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина. По итогам 2022 года в стране будет построено и отремонтировано более 16,6 тысяч километров дорожного полотна. План на ближайшие пять лет — привести в нормативное состояние 140 тысяч километров трасс, что потребует вложений в размере 13 триллионов рублей.

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В 2022 году ключевым событием для отрасли стало открытие двух участков платной трассы М-12 Москва — Казань. Ранее сообщалось, что до конца года планируется запустить еще один участок, а теперь уточнена дата — 13 декабря. Помимо этого, за год дорожники успели провести капитальный ремонт на 80 километрах гравийных отрезков федеральной трассы «Лена», которую сделают полностью асфальтированной к 2024 году. Те же работы провели на дорогах «Колыма» и Южно-Сахалинск — Оха.

Активные дорожные работы ведутся в недавно присоединенных регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Там будет отремонтировано 500 километров дорог и 15 пролетных строений, уточнил Хуснуллин.

Толчок дорожному строительству и ремонту дали национальные проекты, которые обеспечили бесперебойное поступление средств, говорят эксперты. Однако деньги в основном направлены на федеральные объекты, в то время как региональные дороги нередко выпадают из поля зрения.