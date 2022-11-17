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30 минут назад

Новости автомира: Toyota показала концепт электрического компакт-кроссовера

Российская Газета

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера концептуального Toyota bZ Compact SUV, который, и об этом можно говорить без сомнений, получит серийную версию.

Toyota презентовала концепт электрического компакт-кроссовера
Фото: ToyotaToyota

Подробностей о новинке никаких нет. Очевидно, что в основе лежит платформа e-TNGA, на которой построены bZ4X и седан bZ3 для китайского рынка.

Кроссовер bZ4X имеет колёсную базу 2850 мм и длину 4690 мм, что на 160 и 90 мм больше, чем у бензинового RAV4. Представленный Toyota bZ Compact SUV компактнее старшей "электрички" и, возможно, как раз будет попадать в аудиторию RAV4.

Toyota

Салон не получил привычного торпедо. Это, скорее, панель с монтированными на ней экранами мультимедиа и цифровой комбинации приборов. Обращает внимание форма экраном - они изогнутые. В чём преимущества такого решения, пока остаётся только догадываться. Аналоговых клавиш нет: ни на руле, ни на дверях, даже ручки открывания сделаны сенсорными. Тоннель между креслами отсутствует, вместо него - пьедестал с кнопкой активации автомобиля, селектором управления трансмиссией и панелями беспроводной зарядки по бокам.

Toyota

"Мы только начали выцарапывать на страницах нашей истории буквы Beyond Zero (bZ). Благодаря аэродинамическому дизайну в сочетании с интуитивными техническими функциями, никогда ранее не встречавшимися на моделях Toyota, концепт bZ демонстрирует ещё одно возможное видение самого ближайшего будущего наших электромобилей", - сказал в рамках презентации вице-президент и генеральный менеджер группы Toyota Дэвид Крист.

Toyota
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