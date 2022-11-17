Новая Lada Vesta выйдет в 2023 году только с «механикой»

Глава «Автоваза» Максим Соколов сообщил о сохранении планов по перезапуску Lada Vesta весной 2023 года. Вместе с тем он подчеркнул, что в самом начале машину будут производить с механической коробкой передач. Соответствующее заявление было сделано в кулуарах форума «Транспорт России», передает ТАСС.

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Соколов также обратил внимание на то, что на тольяттинском заводе уже произвели «опытную сварку кузова».

Глава компании подчеркнул, что сейчас прикладываются все усилия для того, чтобы «разрушить угрозы по срыву возможных поставок компонентов».

По словам Соколова, «Автоваз» не снимает задачу запуска проекта с весны следующего года. Он также исключил появление в 2023 году в машине автоматической коробки передач.