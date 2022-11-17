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2 часа назад

Новости автомира: Lada Vesta перезапустят в 2023 году, но на «механике»

Лера Букина

Глава «Автоваза» Максим Соколов сообщил о сохранении планов по перезапуску Lada Vesta весной 2023 года. Вместе с тем он подчеркнул, что в самом начале машину будут производить с механической коробкой передач. Соответствующее заявление было сделано в кулуарах форума «Транспорт России», передает ТАСС.

Новая Lada Vesta выйдет в 2023 году только с «механикой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соколов также обратил внимание на то, что на тольяттинском заводе уже произвели «опытную сварку кузова».

Глава компании подчеркнул, что сейчас прикладываются все усилия для того, чтобы «разрушить угрозы по срыву возможных поставок компонентов».

По словам Соколова, «Автоваз» не снимает задачу запуска проекта с весны следующего года. Он также исключил появление в 2023 году в машине автоматической коробки передач.

Ранее сообщалось, что на территории РФ локализовано производство передних стоек и задних амортизаторов для ряда автомобилей. Речь идет о Lada Largus, а также Renault Logan и Sandero первого поколения. Производство газонаполненных стоек и амортизаторов наладили на мощностях предприятия «СААЗ Комплект» в Скопино.

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