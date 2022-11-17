Страховщики посчитали, какие знаки зодиака чаще попадают в ДТП

В России среди мужчин-водителей чаще всего попадают в ДТП те из них, кто рожден под знаками зодиака Девы, Льва и Рака. Об этом говорится в исследовании «Альфастрахование», предоставленном «Газете.Ru». Однако в компании призвали не относиться серьезно к этой статистике, подчеркнув, что прямой зависимости между аварийностью и астрологическими знаками нет.

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«Самыми аварийными знаками среди мужчин стали педантичные Девы, амбициозные Львы и Раки. Реже всего в аварии попадают осторожные Рыбы, размеренные Водолеи, переменчивые Скорпионы и вспыльчивые Овны», — говорится в исследовании.

Среди женщин в тройку лидеров виновниц ДТП входят те, кто родился под знаком Рака, Водолея и Скорпиона. Оставшиеся знаки зодиака в аварии попадают с одинаковой частотой. Отмечается, что большинство аварий происходит в фазу растущей луны. На полнолуние и новолуние приходится чуть меньшее их количество.

В «Альфастраховании» подчеркнули, что исследование скорее носит развлекательный характер. Поэтому в компании призвали быть внимательными и осторожными на дорогах и уважать других участников движения.