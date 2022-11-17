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1 час назад

Новости автомира: МСД будет контролировать искусственный интеллект

Алиса Селезнёва

Потоки машин на Московском скоростном диаметре будут находиться под контролем искусственного интеллекта. Об этом заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: МСД будет контролировать искусственный интеллект
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Градоначальник пояснил, что Московский скоростной диаметр – бесплатная дорога для жителей столичного региона и платная - для транзитных автомобилей, которые будут определяться при помощи интеллектуальной системы управления движением.

«Это не какие-то шлагбаумы, это система видеонаблюдения умная. Управление дорогами и выписывание соответствующих штрафов, либо платежных документов. Мы видим, какая машина въехала на ЦКАД, и какая выехала, и где она проехала. Это система искусственного интеллекта», - пояснил Сергей Собянин.

При этом мэр Москвы отметил, что единственной полностью платной дорогой, которая будет в столице, станет северный дублер Кутузовского проспекта, строительство которого ведется за счет частных инвестиций и должно быть завершено в следующем году.

«Это дорога, которая соединит платную дорогу - северный обход Одинцово с выходом на Минское шоссе. Она на Молодогвардейской соединится на развязке и придет к «Сити», - пояснил он.

Ранее в Москве были завершены ремонтные работы Нижегородской эстакады на Третьем транспортном кольце. По словам заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, на площади более 130 тысяч квадратных метров было обновлено дорожное покрытие, также в ходе ремонтных работ заменили гидроизоляцию и устранили протечки в подмостовом пространстве.

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