Илон Маск выбрал преемника на пост главы Tesla

Джеймс Мердок, член совета директоров Tesla, заявил, что Илон Маск назвал кого-то в качестве своего потенциального преемника на посту гендиректора компании. Мердок давал показания в ходе судебного разбирательства.

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Мердок не назвал имя возможного преемника, но когда адвокат истца попросил подтвердить, назвал ли Илон Маск кого-то в качестве потенциального преемника, он ответил: "На самом деле назвал", сообщает Reuters.

Мердок отметил, что Маск никогда не говорил ему о том, что он может в скором времени покинуть Tesla, и что он не знает, говорил ли Маск кому-либо еще о том, что он собирается в скором времени покинуть Tesla.