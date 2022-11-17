Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
29 минут назад

Новости автомира: Илон Маск выбрал преемника на пост главы Tesla

Ferra.ru

Джеймс Мердок, член совета директоров Tesla, заявил, что Илон Маск назвал кого-то в качестве своего потенциального преемника на посту гендиректора компании. Мердок давал показания в ходе судебного разбирательства.

Илон Маск выбрал преемника на пост главы Tesla
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мердок не назвал имя возможного преемника, но когда адвокат истца попросил подтвердить, назвал ли Илон Маск кого-то в качестве потенциального преемника, он ответил: "На самом деле назвал", сообщает Reuters.

Мердок отметил, что Маск никогда не говорил ему о том, что он может в скором времени покинуть Tesla, и что он не знает, говорил ли Маск кому-либо еще о том, что он собирается в скором времени покинуть Tesla.

Аудиторский комитет Tesla следит за ситуацией с Twitter, подтвердил Мердок, добавив, что комитет обсуждал возможность того, чтобы некоторые инженеры Tesla работали в Twitter. Он сказал, что, насколько он понимает, большая часть работы уже выполнена и что это было краткосрочное внедрение.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,Джеймс Мердок,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители