В Госдуме высказались против запрета шипованной резины

В условиях российского климата целесообразно продолжать использование шипованной резины, заявил в интервью радио Sputnik председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин . Он указал, что идея запрета шипованных шин имеет как сторонников, так и противников.

«Некоторые специалисты утверждают, что шипованная резина быстрее изнашивает асфальт и именно из-за использования таких шин возникают на дорогах колеи. Вполне возможно, что доля правды в этом есть. Но, с другой стороны, у нас зима суровая, и лед на дорогах долго лежит, поэтому мне кажется, что шипы подходят для нашего климата и наших дорог», – сказал он.

Депутат отметил, что даже в каком-нибудь конкретном городе сложно ограничить использование шипованной резины, хотя дискуссии на эту тему продолжаются. Жители городов ездят не только по хорошо очищенным от снега улицам, но и по сельской местности. Как указал Марданшин, у автомобилиста с шинами без шипов могут возникнуть сложности, если он из своего города, где хорошо чистят дороги, отправится в другой населенный пункт.