Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: в Госдуме высказались против запрета шипованной резины

Газета.Ru

В условиях российского климата целесообразно продолжать использование шипованной резины, заявил в интервью радио Sputnik председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. Он указал, что идея запрета шипованных шин имеет как сторонников, так и противников.

В Госдуме высказались против запрета шипованной резины
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»Антон Денисов/РИА «Новости»

«Некоторые специалисты утверждают, что шипованная резина быстрее изнашивает асфальт и именно из-за использования таких шин возникают на дорогах колеи. Вполне возможно, что доля правды в этом есть. Но, с другой стороны, у нас зима суровая, и лед на дорогах долго лежит, поэтому мне кажется, что шипы подходят для нашего климата и наших дорог», – сказал он.

Депутат отметил, что даже в каком-нибудь конкретном городе сложно ограничить использование шипованной резины, хотя дискуссии на эту тему продолжаются. Жители городов ездят не только по хорошо очищенным от снега улицам, но и по сельской местности. Как указал Марданшин, у автомобилиста с шинами без шипов могут возникнуть сложности, если он из своего города, где хорошо чистят дороги, отправится в другой населенный пункт.

Министерство внутренних дел РФ возобновило работу над новой редакцией перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобилей. Документом предусматривается введение штрафов за использование летних шин зимой и зимних — летом, сообщал ранее «Коммерсантъ».

Автоновости,Рафаэль Марданшин,МВД России,Коммерсант,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители