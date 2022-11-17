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1 час назад

Новости автомира: раскрыта стоимость мотоцикла «Мономах» с мотором Aurus

Motor.ru

На «Авито» появилось эксклюзивное объявление о продаже российского мотоцикла «Мономах», разработанного компаний «Русский мотоцикл». Новинку, которая будет выпущена лимитированной серией, оценили в шесть миллионов рублей, то есть он в разы дороже зарубежных конкурентов, однако в стоимость включен пакет акций «Русского мотоцикла» (доля в 0,25 процента). Особенность «Мономаха» – двигатель, который представляет из себя ¼ часть мотора V8 от Aurus.

Объявлена цена мотоцикла «Мономах» с мотором Aurus
Фото: © Avito.ru© Avito.ru

«Мономах» построен на базе прототипа Lvpvs Alpha 2015 года, который в свою очередь разрабатывался при участии итальянских специалистов из Officina Rossopuro и Walter Tosto. А в работе над обликом российского мотоцикла принимал участие итальянский дизайнер Филиппо Барбакане, соавтор внешности Bugatti Veyron.

В движение «Мономах» приводит двухцилиндровый V-образный мотор с жидкостным охлаждением. Это одна четвертая часть от восьмицилиндрового агрегата, которым комплектуются автомобили Aurus – Senat и Komendant.

Пока на «Авито» можно оформить предварительный заказ на «Мономах» – клиенты получат мотоциклы к мотосезону следующего года. Как сообщает газета «Известия», «Русский мотоцикл» рассчитывает получить сертификат на свою модель от института НАМИ.

Между тем у Aurus имеется в разработке собственный мотоцикл Merlon, основное назначение которого – сопровождать кортежи первых лиц государств и дипмиссий. Летом этого года сообщалось, что эскортный мотоцикл уже имеет «завершенный дизайн экстерьера», раскрыты и технические характеристики: он комплектуется электромотором мощностью 140 киловатт (190 лошадиных сил), разгоняется места до «сотни» за 3,7 секунды и развивает скорость в 200 километров в час. Запас хода Aurus Merlon – 200 километров.

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