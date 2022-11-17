Объявлена цена мотоцикла «Мономах» с мотором Aurus

На «Авито» появилось эксклюзивное объявление о продаже российского мотоцикла «Мономах», разработанного компаний «Русский мотоцикл». Новинку, которая будет выпущена лимитированной серией, оценили в шесть миллионов рублей, то есть он в разы дороже зарубежных конкурентов, однако в стоимость включен пакет акций «Русского мотоцикла» (доля в 0,25 процента). Особенность «Мономаха» – двигатель, который представляет из себя ¼ часть мотора V8 от Aurus.

Фото: © Avito.ru © Avito.ru

«Мономах» построен на базе прототипа Lvpvs Alpha 2015 года, который в свою очередь разрабатывался при участии итальянских специалистов из Officina Rossopuro и Walter Tosto. А в работе над обликом российского мотоцикла принимал участие итальянский дизайнер Филиппо Барбакане, соавтор внешности Bugatti Veyron.

В движение «Мономах» приводит двухцилиндровый V-образный мотор с жидкостным охлаждением. Это одна четвертая часть от восьмицилиндрового агрегата, которым комплектуются автомобили Aurus – Senat и Komendant.

Пока на «Авито» можно оформить предварительный заказ на «Мономах» – клиенты получат мотоциклы к мотосезону следующего года. Как сообщает газета «Известия», «Русский мотоцикл» рассчитывает получить сертификат на свою модель от института НАМИ.