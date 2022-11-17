Эксперт усомнился в массовом приходе китайского автопрома в РФ

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр усомнился в том, что китайские производители автомобилей смогут заместить ушедшие из России западные компании и начать массовую сборку машин на территории РФ. Об этом сообщает радио КП.

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По его словам, несколько китайских производителей разместились в Липецке и в Москве, однако это не рынок сегодняшнего дня.

"Остальные китайские производители лишь импортируют свои автомобили. Во-первых, они еще не знают своего завтра, во-вторых, у них гигантский внутренний спрос. Я напомню, что в Китае продается порядка 22 миллионов автомобилей супротив нас, где в лучшие времена продавались 2 миллиона, и некоторые производители боятся вторичных санкций, поэтому они действуют очень аккуратно", – рассказал Хайцеэр.

В сентябре в России продали 46 698 автомобилей, что на 12% больше, чем в августе. Самой популярной маркой стала Lada, продажи которой выросли на 20%. Таких показателей удалось достичь из-за того, что компания начала выпускать автомобили упрощенных версий. По данным АЕВ, самым популярным иностранным брендом стал Hyundai, а по версии "Автостата" – Chery.