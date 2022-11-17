В Россию привезли новый Mercedes-Benz за 25 миллионов рублей

В России продолжает расти ассортимент автомобилей, импортируемых «всерую» — путем параллельного импорта. В числе недавних поступлений оказался Mercedes-AMG SL нового поколения, объявления о продаже которого появились сразу на нескольких маркетплейсах. Родстеры в топовом исполнении 63 4Matic+ с 585-сильным битурбомотором V8 предлагают дилеры из Москвы, Самары, Оренбурга и Перми, минимальная цена — 24 950 000 рублей.

Топовый Mercedes-AMG SL оснащается четырехлитровым битурбомотором V8, отдача которого составляет 585 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Пару ему составляет девятиступенчатая автоматическая коробка передач AMG Speedshift MCT 9G, привод — полный 4Matic+ с многодисковой муфтой подключения передней оси. На разгон с места до 100 километров в час родстер тратит 3,6 секунды, максимальная скорость составляет 315 километров в час.

В оснащение входят цифровая «приборка» и подвижный экран мультимедийной системы MBUX, проекционный дисплей, функция идентификации пользователя по отпечатку пальца, отсек для беспроводной зарядки гаджетов и сиденье водителя с массажем. Также среди опций — датчик проникновения в салон, система мониторинга давления в шинах, камеры кругового обзора и парковочный ассистент.

Судя по объявлениям, несколько Mercedes-AMG SL уже есть в наличии, но продавцы готовы привезти еще под заказ. Стоимость автомобилей стартует с 24 950 000 рублей и достигает 32 000 000. Для сравнения, в Германии рекомендованная цена Mercedes-AMG SL с индексом 63 составляет от 187 097 евро, что равно примерно 11,7 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.