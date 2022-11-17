Porsche представил внедорожный 911 Dakar

Компания Porsche представила спорткар 911 Dakar, который ориентирован на езду по бездорожью и назван в честь знаменитого ралли-марафона.

Фото: Porsche Porsche

Автомобиль построен на базе Porsche 911 Carrera 4 GTS, дорожный просвет новинки на 50 мм выше, чем у базовой версии спорткара. Клиренс можно увеличить еще на 30 мм благодаря подъемной системе. 911 Dakar получил покрышки Pirelli Scorpion All Terrain Plus.

Porsche 911 Dakar оснащен 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает 480 л.с. и 570 Нм. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «роботом» PDK и системой полного привода. Автомобиль способен разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч из-за особенностей вседорожной резины.

Porsche

Багажник на крыше оснащен розеткой на 12В и предназначен для хранения палатки, запасных канистр для воды и топлива, складных лопат и прочего оборудования. Клиенты смогут заказать опциональный пакет Rallye Design, с которым автомобиль получит цвета культового Porsche, который выиграл ралли «Париж-Дакар» в 1984 году. Пакет Rallye Sport включает огнетушитель, шеститочечные ремни и дополнительную дугу безопасности в салоне.

Модель 911 Dakar будет выпущена тиражом 2,5 тыс. экземпляров. Автомобили начнут поступать к дилерам Porsche весной 2023 года по цене от $222 тыс.