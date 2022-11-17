В Госдуме прокомментировали запрет шипованной резины

Глава комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин заявил, что шипованная резина - подходящее решение для российского климата. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По мнению депутата, ввести ограничения на шипы будет сложно. Российские водители ездят не только по городам, где хорошо чистят дороги, подчеркнул он.

«Если ввести ограничение, то как быть автомобилисту, который захочет куда-то поехать?» - отметил Марданшин.

Он допустил, что износ дорог связан в том числе и с шипами, но напомнил о российском климате.

«У нас зима суровая, и лед на дорогах долго лежит, поэтому мне кажется, что шипы подходят для нашего климата и наших дорог», - заключил депутат.

В Госдуме ежегодно обсуждают возможность запрета на шипованную резину. Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев ранее отмечал, что «сверхнеобходимости» в шипованной резине для жителей Центральной России нет, а нужна она только там, «где асфальта зимой практически не видно».

По мнению Васильева, тотального моратория на шипованные шины в России не будет, но его могут распространить на некоторые регионы, к примеру, на Москву. Ввести запреты могут также собственники дорог - «Автодор» или «Росавтодор».

«Сторонники шипованной резины делают нехорошую вещь для остальных, когда дорогу шипами «выгрызают» до колеи», - говорил депутат.