АвтоВАЗ собрал второй тестовый автомобиль Lada Vesta NG

Как сообщает паблик Avtograd news, на заводе в Тольятти собран второй тестовый автомобиль Lada Vesta NG. Это универсал, окрашенный белой эмалью.
Уточняется, что остался еще один кузов под сборку - седан в цвете "Ангкор", который сейчас стоит на тележке между четвертой и третьей вставкой главного корпуса. Подготовка предприятия к серийному выпуску нового поколения Vesta продолжается.
Накануне президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что сначала Vesta NG будут сходить с конвейера только с механической коробкой передач, в то время как дореформенный вариант выпускался также с вариатором японской Jatco.
Премьера новой Vesta была проведена на "Лада Ижевск", но серийное производство не было запущено из-за санкций и отсутствия комплектующих. Впоследствии АвтоВАЗом было принято решение о переносе сборки модели на главный конвейер в Тольятти. Рестарт производства намечен на март 2023 года.
Ранее "РГ" сообщала, что российская компания рассматривает создание моделей Lada с новой системой полного привода, но такие автомобили могут появиться не ранее чем через три-четыре года.