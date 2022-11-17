АвтоВАЗ собрал второй тестовый автомобиль Lada Vesta NG

Как сообщает паблик Avtograd news, на заводе в Тольятти собран второй тестовый автомобиль Lada Vesta NG. Это универсал, окрашенный белой эмалью.

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Уточняется, что остался еще один кузов под сборку - седан в цвете "Ангкор", который сейчас стоит на тележке между четвертой и третьей вставкой главного корпуса. Подготовка предприятия к серийному выпуску нового поколения Vesta продолжается.

Накануне президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что сначала Vesta NG будут сходить с конвейера только с механической коробкой передач, в то время как дореформенный вариант выпускался также с вариатором японской Jatco.

Премьера новой Vesta была проведена на "Лада Ижевск", но серийное производство не было запущено из-за санкций и отсутствия комплектующих. Впоследствии АвтоВАЗом было принято решение о переносе сборки модели на главный конвейер в Тольятти. Рестарт производства намечен на март 2023 года.