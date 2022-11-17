Kia Rio в России стоит дешевле Lada Vesta

Долгое время Kia Rio была одной из самых популярных моделей у россиян. После остановки предприятия корейской марки в Санкт-Петербурге дилерские центры распродают последние седаны и хэтчбеки. Чем меньше остается автомобилей, тем выше делают наценку автосалоны. В связи с этим купить машину за рекомендованные 1 434 900 рублей просто невозможно. Однако в некоторых случаях некогда бюджетные модели оказываются дешевле отечественных Lada Vesta, выяснила редакция Quto.ru.

Фото: Kia Kia

В дилерских центрах за Kia Rio в комплектации Prestige с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы и «автоматом» продавцы просят в среднем 2 300 000 рублей. При этом рекомендованная цена на подобную версию модели составляет 1 699 900 рублей. За исполнение Luxe или Comfort автосалоны запрашивают от 1 700 000 до 1 800 000 рублей. Находятся и те, кто готов продать корейский автомобиль более чем за 2 050 000 рублей.

При всем аппетите дилеров, даже за такой ценник Kia Rio обойдется россиянам дешевле Lada Vesta NG, которую в количество 800 экземпляров поставили в автосалоны. Если на пике стоимость автомобиля доходила до трех миллионов рублей, то сейчас приобрести седан в комплектации Luxe Enjoy можно за два миллиона рублей. Универсалы же при этом обойдутся россиянам еще на 400 000 – 600 000 рублей дороже.