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1 час назад

Новости автомира: водителям запретят получать права после штрафа за пьяную езду

Елена Прошина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий новые ограничения для автомобилистов. В том числе было предложено запретить сдавать экзамены на получение водительского удостоверения тем, кто ранее получал штраф вождение в нетрезвом виде. Об этом пишет «Российская газета».

Водителям запретят получать права после штрафа за пьяную езду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, это ограничение коснется тех, кто был пойман в нетрезвом виде за рулем еще до получения прав. Таким лицам разрешено будет сдавать водительские экзамены только по истечении срока административного наказания. Отмечается, что только с начала года в России было задержано около 400 тысяч пьяных водителей.

Также законопроект вводит ограничение для водителей автобусов: работать по этой специальности можно будет только имея стаж управления транспортом других категорий либо пройдя профессиональное обучение.

Кроме того, будет действовать еще одна норма - о прекращении действия водительских удостоверений иностранцев в течение 6 месяцев после получения ими вида на жительство или паспорта РФ.

Ранее стало известно, что для водителей введут новые виды наказаний. Модернизированная редакция перечня неисправностей позволит инспекторам ДПС штрафовать, к примеру, за летние покрышки зимой и за нештатные ксенон или светодиоды в фарах.

Автоновости,ГИБДД,Госдума,
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