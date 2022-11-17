Водителям запретят получать права после штрафа за пьяную езду

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий новые ограничения для автомобилистов. В том числе было предложено запретить сдавать экзамены на получение водительского удостоверения тем, кто ранее получал штраф вождение в нетрезвом виде. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таким образом, это ограничение коснется тех, кто был пойман в нетрезвом виде за рулем еще до получения прав. Таким лицам разрешено будет сдавать водительские экзамены только по истечении срока административного наказания. Отмечается, что только с начала года в России было задержано около 400 тысяч пьяных водителей.

Также законопроект вводит ограничение для водителей автобусов: работать по этой специальности можно будет только имея стаж управления транспортом других категорий либо пройдя профессиональное обучение.

Кроме того, будет действовать еще одна норма - о прекращении действия водительских удостоверений иностранцев в течение 6 месяцев после получения ими вида на жительство или паспорта РФ.