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29 минут назад

Новости автомира: продажи люксовых автомобилей в России упали на 77%

Газета.Ru

В октябре текущего года россияне приобрели 20 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 77% меньше, чем в октябре прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Продажи люксовых автомобилей в России упали на 77%
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Лидером по продажам стала итальянская марка Maserati — за прошедший месяц дилеры реализовали семь машин. Далее в рейтинге идут Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce (по три автомобиля), отечественный бренд Aurus с двумя проданными машинами и Aston Martin с Ferrari (по одному автомобилю.)

Сразу 80% машин люксового сегмента были приобретены в Москве и Московской области. Два таких автомобиля купили жители Татарстана, по одному – Курганской и Свердловской областей. Всего с начала года объем рынка новых люксовых авто составил 315 экземпляров, что на 60% меньше, чем в первые десять месяцев прошлого года.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что в условиях остановки официальных поставок иномарок российские госучреждения начали закупать подержанные иномарки и китайские кроссоверы в качестве персонального транспорта для своих сотрудников.

Дилеры везут в Россию в рамках параллельного импорта новые иномарки, которые ранее официально не продавались на рынке страны.

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