Минприроды пересядет на российские электромобили

Министерство природных ресурсов РФ переведет свой автопарк на электромобили. В качестве основного претендента рассматривается седан Evolute i-Pro. Об этом говорится в Телеграм-канале Evolute.
«Минприроды России планирует отказаться от автомобилей с ДВС и закупить электромобили Evolute i-PRO для сотрудников центрального аппарата. Федеральное ведомство в будущем году начнет обновлять свой автопарк и, конечно, в приоритете – отечественные автомобили на электротяге», - говорится в сообщении.
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов уже опробовал автомобиль. По его словам, один из основных плюсов электроседана - меньше выхлопных газов, которые вредны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды.
«Мы, как Минприроды, безусловно поддерживаем развитие электромобилей в России, и переход с дизельных и бензиновых двигателей на электрические. И сами хотим стать примером для других государственных учреждений, заменив свой устаревший служебный автопарк на электромобили», - сказал Козлов.
Напомним, Evolute i-Pro оснащается одним электромотором на 150 л.с. и 260 Нм и аккумулятором, обеспечивающим 420-километровый запас хода. Стоимость электрокара составляет 2 990 000 рублей.