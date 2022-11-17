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25 минут назад

Новости автомира: Минприроды пересядет на российские электромобили

Елена Прошина

Министерство природных ресурсов РФ переведет свой автопарк на электромобили. В качестве основного претендента рассматривается седан Evolute i-Pro. Об этом говорится в Телеграм-канале Evolute.

Минприроды пересядет на российские электромобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минприроды России планирует отказаться от автомобилей с ДВС и закупить электромобили Evolute i-PRO для сотрудников центрального аппарата. Федеральное ведомство в будущем году начнет обновлять свой автопарк и, конечно, в приоритете – отечественные автомобили на электротяге», - говорится в сообщении.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов уже опробовал автомобиль. По его словам, один из основных плюсов электроседана - меньше выхлопных газов, которые вредны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды.

«Мы, как Минприроды, безусловно поддерживаем развитие электромобилей в России, и переход с дизельных и бензиновых двигателей на электрические. И сами хотим стать примером для других государственных учреждений, заменив свой устаревший служебный автопарк на электромобили», - сказал Козлов.

Напомним, Evolute i-Pro оснащается одним электромотором на 150 л.с. и 260 Нм и аккумулятором, обеспечивающим 420-километровый запас хода. Стоимость электрокара составляет 2 990 000 рублей.

Автоновости,Александр Козлов,Минприроды России,
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