Минприроды пересядет на российские электромобили

Министерство природных ресурсов РФ переведет свой автопарк на электромобили. В качестве основного претендента рассматривается седан Evolute i-Pro. Об этом говорится в Телеграм-канале Evolute.

«Минприроды России планирует отказаться от автомобилей с ДВС и закупить электромобили Evolute i-PRO для сотрудников центрального аппарата. Федеральное ведомство в будущем году начнет обновлять свой автопарк и, конечно, в приоритете – отечественные автомобили на электротяге», - говорится в сообщении.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов уже опробовал автомобиль. По его словам, один из основных плюсов электроседана - меньше выхлопных газов, которые вредны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды.