В России начали продавать Toyota RAV4 из Канады

Как выяснила "Российская газета", один из "частников" привез в Россию Toyota RAV4, собранный в Канаде. У автомобиля 2022 года выпуска на одометре лишь 80 км пробега, за него просят 4 700 000 рублей. У RAV4 двигатель объемом 2,5 литра (203 л.с.), который работает вместе с восьмиступенчатым "автоматом". Привод - полный. Комплектация - Adventure.

Фото: Toyota Toyota

Особенности такого "внедорожного" кроссовера - другой бампер, оригинальная решетка с двумя массивными "балками" и расположенной посередине эмблемой марки, чуть более широкие колесные арки, рельефная защитная накладка серебристого цвета на переднем бампере и черные 19-дюймовые диски. Кресла автомобиля обиты черной же "кожей" с узором и оранжевой прострочкой, а на порогах есть накладки с названием версии.

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