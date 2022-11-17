Чиновников российского региона пересадили с иномарок на Lada

Для сотрудников правительства Калужской области были закуплены автомобили отечественной марки Lada. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил официальный представитель администрации.

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Выбора в пользу иностранных марок не делали, отметил парламентарий. Он также сообщил об отсутствии планов приобретать машины иностранного производства в обозримом будущем.

Согласно правовым актам, которые регулируют вопросы закупок, заказчики региона могут закупать машины, предельная стоимость которых не превышает 1,5 млн рублей, пояснил собеседник.

Ранее глава «Автоваза» Максим Соколов сообщил о сохранении планов по перезапуску Lada Vesta весной 2023 года. Вместе с тем он подчеркнул, что в самом начале машину будут производить с механической коробкой передач. Соколов также обратил внимание на то, что на тольяттинском заводе уже произвели «опытную сварку кузова».