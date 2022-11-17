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1 час назад

Движение машин по Крымскому мосту временно остановят

Елена Прошина

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено в субботу, 19 ноября, в связи с проведением технологических работ. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу Минтранса Крыма.

Движение машин по Крымскому мосту временно остановят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что движение машин будет ограничено на период с 4 до 16 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами.

В Минтрансе призвали не планировать поездки на это время в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали большегрузным автомобилям проезжать в Крым из других регионов и обратно через новые территории РФ.

Напомним, что движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливают уже четвертый раз. 8 ноября на объекте специалисты установили первый пролет разрушенной терактом части моста, 12 ноября — второй. Также движение приостанавливалось 16 ноября.

Автоновости,Коммерсант,Минтранс РФ,
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