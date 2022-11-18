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1 час назад

Новости автомира: рассекречена внешность нового Smart

Motor.ru

В базе Минпромторга Китая появились фотографии новой модели Smart — электрического кроссовера #3. Он будет выполнен в стиле Smart #1, но получит другой кузов и окажется чуточку крупнее. Заявлены две версии: обычная и Brabus с двухмоторной силовой установкой. Подробностей оснащения, цен и сроков выхода Smart #3 на рынок пока нет.

Рассекречена внешность нового Smart
Фото: AutohomeAutohome

Новый Smart #3 пойдет по стопам модели #1 и наряду с обычной версией получит исполнение Brabus. Это означает двухмоторную силовую установку мощностью 428 лошадиных сил и 543 Нм крутящего момента и разгон до 100 километров в час за четыре секунды.

Как и младший электрокар, «трешка» будет построена на разработанной Geely платформе SEA. Дизайн тоже не изменится, хотя кузов у Smart #3 другой, да и сам автомобиль заметно больше.

Autohome

По данным китайских СМИ, длина, ширина и высота Smart #3 составит 4400 (4542), 1844 и 1556 миллиметров соответственно. Колесная база — 2785 миллиметров против 2750 у Smart #1. Стандартная версия электрокара будет идти с колесами диаметром 19 дюймов (размерность шин 245/45 R19), Brabus — 20-дюймовыми (245/40 R20). В списке опций — задний спойлер, матричная передняя оптика, диффузор, а также различные варианты декора.

Цена Smart #3 пока неизвестна. Модель под номером «1» в Китае стоит от 190 000 до 230 000 юаней, что соответствует 1,6—1.95 миллиона рублей. Новый кроссовер, скорее всего, оценят дороже.

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