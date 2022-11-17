В Россию привезли кроссоверы Honda за 2 миллиона рублей

В России появились в продаже новые праворульные кроссоверы Honda Vezel, ввезенные в Россию из Японии. Кроме азиатского рынка модель продают в Северной Америке и Европе под именем HR-V. Частные продавцы приобрели автомобили на торгах, после чего доставили в страну через Владивосток. Приобрести новинку, которая раньше не была представлена на российском рынке, в максимально возможной комплектации можно за 2,2 миллиона рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Россияне могут приобрести Honda Vezel, оборудованный полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 118 лошадиных сил и автоматической трансмиссией. В комплектацию кроссовера входит светодиодная оптика, 16-дюймовые колесные диски, адаптивный круиз-контроль, а также камера заднего вида с парктроником, зимний пакет и бесключевой доступ.

По словам продавца, все автомобили приобретены в Японии в ходе местных аукционов. После торгов кроссоверы привезли во Владивосток. Покупатели машин станут первыми собственниками. Приобрести Honda Vezel можно за 2,2 миллиона рублей.