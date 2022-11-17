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34 минуты назад

Новости автомира: В России появился Toyota RAV4 канадского производства

Motor.ruиещё 1

Издание «Российская газета» рассказало, что в один из частных российских продавцов привез в Россию Toyota RAV4 образца 2022 года, собранный в Канаде. Кроссовер оборудован 2,5-литровым мотором мощностью 203 лошадиные силы, восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода. Приобрести автомобиль в комплектации Adventure с пробегом всего 80 километров можно за 4,7 миллиона рублей.

В России появился Toyota RAV4 канадского производства
Фото: motor.rumotor.ru

Внешне Toyota RAV4 в исполнении Adventure отличается массивным передним бампером, радиаторной решеткой с двумя горизонтальными ламелями. Кроссовер оснащен расширенными колесными арками, дополнительной защитой переднего бампера и 19-дюймовыми дисками черного цвета.

Салон кроссовера выполнен из темной натуральной кожи, которая сочетается с оранжевой прострочкой. Интерьер модели отличается накладками на порогах с надписями Adventure. Продавец готов расстаться с кроссовером за 4,7 миллиона рублей.

В начале ноября российские дилеры Toyota сообщали, что решили проблему с доставкой в страну кроссоверов RAV4. Автомобили планировали привезти уже в декабре, правда, тогда речь шла о поставках из Китая.

Автоновости,Toyota RAV4,Toyota,
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