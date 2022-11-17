В России появился Toyota RAV4 канадского производства

Издание «Российская газета» рассказало, что в один из частных российских продавцов привез в Россию Toyota RAV4 образца 2022 года, собранный в Канаде. Кроссовер оборудован 2,5-литровым мотором мощностью 203 лошадиные силы, восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода. Приобрести автомобиль в комплектации Adventure с пробегом всего 80 километров можно за 4,7 миллиона рублей.

Фото: motor.ru motor.ru

Внешне Toyota RAV4 в исполнении Adventure отличается массивным передним бампером, радиаторной решеткой с двумя горизонтальными ламелями. Кроссовер оснащен расширенными колесными арками, дополнительной защитой переднего бампера и 19-дюймовыми дисками черного цвета.

Салон кроссовера выполнен из темной натуральной кожи, которая сочетается с оранжевой прострочкой. Интерьер модели отличается накладками на порогах с надписями Adventure. Продавец готов расстаться с кроссовером за 4,7 миллиона рублей.