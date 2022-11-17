Компания Tesla выпустила стаканы для текилы

Американский производитель электрокаров Tesla выпустил в продажу набор бокалов для текилы. Об этом сообщает Carscoops.
Набор получил название Tesla Sipping Glesses и стоит 75 долларов. В него входят два стакана, а также специальная подставка под них – из-за своего необычного дизайна стоять на столе без подставки стаканы не могут.
Необычная треугольная форма была вдохновлена дизайном бутылки от фирменной текилы Tesla, которая выполнена в виде молнии. Свою текилу компания представила в виде ограниченной партии ровно два года назад в качестве продолжения первоапрельской шутки от Илона Маска. Примечательно, что алкогольный напиток от Tesla пользовался большим спросом, даже несмотря на довольно высокую цену – 250 долларов за бутылку.