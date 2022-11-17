Компания Tesla выпустила стаканы для текилы

Американский производитель электрокаров Tesla выпустил в продажу набор бокалов для текилы. Об этом сообщает Carscoops.

Фото: carscoops.com carscoops.com

Набор получил название Tesla Sipping Glesses и стоит 75 долларов. В него входят два стакана, а также специальная подставка под них – из-за своего необычного дизайна стоять на столе без подставки стаканы не могут.