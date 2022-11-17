Исследование Rambler&Co и СберАвто: более 90% россиян не готовы отказаться от личного авто ради экономии

Мужчины и женщины высказались почти одинаково по этому вопросу.

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и специалисты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, выяснили у россиян основные причины покупки машины и узнали, готовы ли они отказаться от личного транспорта ради экономии средств. В исследовании приняли участие 4600 респондентов со всей России.

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96% опрошенных мужчин заявили, что не готовы отказаться от личного транспорта ради сохранения бюджета: почти треть из них (28%) отметили, что удобство и безопасность перевешивают затраты на содержание автомобиля, 23% считают, что содержать машину не так дорого, а 45% уже не представляют свою жизнь без авто. У женщин показатель чуть ниже – из них 92% не откажутся от личного транспорта.

И мужчины, и женщины в основном приобретали автомобиль для поездок на дачу или путешествий за город – так ответили 21% мужчин и 23% женщин. Остальные причины также совпадают у опрошенных россиян обоих полов: 20% хотелось свободы передвижения и независимости от общественного транспорта, 12% любят путешествовать на автомобиле, 11% сложно передвигаться по своему городу без собственной машины и стольким же авто необходимо для работы. 8% отметили, что на личном транспорте удобнее возить детей в школу или тематические секции, а 10% решились на покупку из соображений комфорта. 8% с самого детства мечтали о машине.

У большинства респондентов ожидания от покупки автомобиля оправдались: 76% женщин и 69% мужчин ответили, что с авто им гораздо удобнее. 27% мужчин признались, что очень любят водить (женщин, ответивших так же, было чуть меньше – 18%). Только у 4% женщин и 3% мужчин возникает ощущение, что их автомобиль простаивает, а 1% респондентов задумываются о его продаже.