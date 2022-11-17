Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
17 минут назад

Исследование Rambler&Co и СберАвто: более 90% россиян не готовы отказаться от личного авто ради экономии

Алиса Селезнёва

Мужчины и женщины высказались почти одинаково по этому вопросу.

Исследование Rambler&Co и СберАвто: более 90% россиян не готовы отказаться от личного авто ради экономии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и специалисты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, выяснили у россиян основные причины покупки машины и узнали, готовы ли они отказаться от личного транспорта ради экономии средств. В исследовании приняли участие 4600 респондентов со всей России.

Видео дня

96% опрошенных мужчин заявили, что не готовы отказаться от личного транспорта ради сохранения бюджета: почти треть из них (28%) отметили, что удобство и безопасность перевешивают затраты на содержание автомобиля, 23% считают, что содержать машину не так дорого, а 45% уже не представляют свою жизнь без авто. У женщин показатель чуть ниже – из них 92% не откажутся от личного транспорта.

И мужчины, и женщины в основном приобретали автомобиль для поездок на дачу или путешествий за город – так ответили 21% мужчин и 23% женщин. Остальные причины также совпадают у опрошенных россиян обоих полов: 20% хотелось свободы передвижения и независимости от общественного транспорта, 12% любят путешествовать на автомобиле, 11% сложно передвигаться по своему городу без собственной машины и стольким же авто необходимо для работы. 8% отметили, что на личном транспорте удобнее возить детей в школу или тематические секции, а 10% решились на покупку из соображений комфорта. 8% с самого детства мечтали о машине.

У большинства респондентов ожидания от покупки автомобиля оправдались: 76% женщин и 69% мужчин ответили, что с авто им гораздо удобнее. 27% мужчин признались, что очень любят водить (женщин, ответивших так же, было чуть меньше – 18%). Только у 4% женщин и 3% мужчин возникает ощущение, что их автомобиль простаивает, а 1% респондентов задумываются о его продаже.

Больше всего россияне довольны наличием машины, когда на улице плохая погода и им не нужно ждать транспорта (17%), и в случае, если место назначения находится далеко от дома (18%). Среди причин респонденты также отметили кондиционированный салон автомобиля, который спасает в жаркий день (11%), а 12% опрошенных наслаждаются поездкой в своей машине во время автопутешествий. Россияне ценят личное пространство, которое дает автомобиль, – в этом признались 11% опрошенных, которые обожают куда-то ездить в одиночестве и слушать музыку. 9% авто спасает, когда необходимо подвезти родственников, и 6% – когда нужно отвезти детей на занятия. Столько же респондентов с облегчением садятся в автомобиль в моменты усталости, когда на пешие прогулки нет сил.

Автоновости,Рамблер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители