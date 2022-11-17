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1 час назад

Новости автомира: Нарушителей ПДД на электросамокатах начнут штрафовать с 1 марта

Елена Прошина

С 1 марта нарушителей правил дорожного движения на электросамокатах приравняют к пешеходам и начнут штрафовать. Сумма взыскания составит до 1500 рублей. Об этом сообщил начальник административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Игорь Черепанов, передает ТАСС.

Нарушителей ПДД на электросамокатах начнут штрафовать с 1 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, практика приравнивания водителей электросамокатов к пешеходам будет действовать в России от месяца до полугода. На таких нарушителей начнут составлять протоколы по статьям 12.29 и 12.30 о нарушении ПДД участником дорожного движения, повлекшем создание помех транспортным средствам или причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

«Затем сотрудники Госавтоинспекции посмотрят, как данная практика будет проходить», — добавил Черепанов.

Он отметил, что статьи 12.29 и 12.30 КоАП России предусматривают штраф в размере 1500 рублей. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Напомним, что с весны следующего года электросамокаты и другие аналогичные устройства получат особый статус «средств индивидуальной мобильности». Гражданам будет разрешено перемещаться на них со скоростью не более 25 километров в час по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Масса таких устройств не должна будет превышать 35 килограмм.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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