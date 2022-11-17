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17 ноября

Новости автомира: Упрощенные УАЗ «Профи» лишились подушек безопасности и круиз-контроля

Газета.ру

Ульяновский автозавод выпустил в продажу бортовые грузовики УАЗ «Профи», еще сильнее упростив их «антикризисные» версии, сообщают «Автоновости дня»

Упрощенные УАЗ «Профи» лишились подушек безопасности и круиз-контроля
Фото: Газета.руГазета.ру

Теперь на все бортовые «Профи» устанавливается рулевое колесо без подушки безопасности, а дополнительная скидка за это больше не полагается. В базовой версии автомобили предлагаются с китайской механической коробкой передач, за счет которой они на 25-26 тыс. рублей дешевле версии «Стандарт» с корейской коробкой Dymos. Также машины лишились круиз-контроля.

Полноприводные УАЗ «Профи» с однорядной и двухрядной кабинами можно приобрести без антиблокировочной системы тормозов (ABS) и системы распределения тормозных усилий (EBD), без них автомобили дешевле на 5 тыс. рублей.

Ранее в Ульяновске состоялась презентация спецверсии внедорожника «УАЗ-469», посвященной 50-летнему юбилею модели, сообщил автопроизводитель. Цена новинки стартует от 1,65 млн рублей.

Автоновости,УАЗ,
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