Упрощенные УАЗ «Профи» лишились подушек безопасности и круиз-контроля

Ульяновский автозавод выпустил в продажу бортовые грузовики УАЗ «Профи», еще сильнее упростив их «антикризисные» версии, сообщают «Автоновости дня»
Теперь на все бортовые «Профи» устанавливается рулевое колесо без подушки безопасности, а дополнительная скидка за это больше не полагается. В базовой версии автомобили предлагаются с китайской механической коробкой передач, за счет которой они на 25-26 тыс. рублей дешевле версии «Стандарт» с корейской коробкой Dymos. Также машины лишились круиз-контроля.
Полноприводные УАЗ «Профи» с однорядной и двухрядной кабинами можно приобрести без антиблокировочной системы тормозов (ABS) и системы распределения тормозных усилий (EBD), без них автомобили дешевле на 5 тыс. рублей.
Ранее в Ульяновске состоялась презентация спецверсии внедорожника «УАЗ-469», посвященной 50-летнему юбилею модели, сообщил автопроизводитель. Цена новинки стартует от 1,65 млн рублей.