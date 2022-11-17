Упрощенные УАЗ «Профи» лишились подушек безопасности и круиз-контроля

Теперь на все бортовые «Профи» устанавливается рулевое колесо без подушки безопасности, а дополнительная скидка за это больше не полагается. В базовой версии автомобили предлагаются с китайской механической коробкой передач, за счет которой они на 25-26 тыс. рублей дешевле версии «Стандарт» с корейской коробкой Dymos. Также машины лишились круиз-контроля.