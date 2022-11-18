Dragon стал самым быстрым и мощным кроссовером в мире

Американская компания Drako Motors представила электрический 2028-сильный кроссовер Dragon стоимостью 290 000 долларов (17,5 млн рублей). Он получил итальянский дизайн, четырёхмоторную силовую установку и бортовую электронику с централизованной архитектурой. До 60 миль в час Drako Dragon разгоняется за 1,9 секунды. Максимальная скорость — больше 320 километров в час.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Кроссовер Drako Dragon поднял градус безумия на новую высоту. Электрокар официально стал самым быстрым, мощным и скоростным представителем сегмента Hyper-Luxury SUV за всю историю его существования. По отдаче он обошёл даже мелкосерийный японский гиперкар Aspark Owl, а заодно заставил напрячься всех без исключения производителей люксовых вседорожников. Немалую роль в этом сыграла цена — 290 000 долларов, или 17,5 миллиона рублей.

Motor.ru

В эту сумму входят итальянский дизайн, американская сборка и силовая установка Quad Motor. Квартет электромоторов выдаёт 2028 сил, разгоняя «Дракона» до 60 миль в час (97 км/ч) за 1,9 секунды. Четверть мили электрокар пролетает за 9 секунд ровно, а его «максималка» превышает 320 километров в час. И поскольку обычным тормозам с такими скоростями не справиться, здесь стоят углеродокерамические, с 10-поршневыми суппортами спереди и шестипоршневыми сзади.

Motor.ru

Шасси кроссовера целиком углепластиковое. Вдвое более жёсткое и лёгкое, оно позволило компенсировать вес тяговой батареи, обеспечивающей пробег в 676 километров. Внешние панели — из биокомпозита, поэтому снаряжённая масса Dragon не превышает 2254 килограммов. За внешность электрокара отвечал Лови Вермеерш, который ранее работал в Pininfarina. Благодаря ему кроссовер получит двери «крылья чайки», функциональные воздуховоды в передних и задних крыльях и светодиодные прожекторы на крыше.

Motor.ru

Ориентированный на водителя салон в Drako Motors называют революционным. На передней панели — россыпь экранов (диагональ центрального равна 17,1 дюйма), а вот физических кнопок нет ни на центральной консоли, ни на тоннеле. Все они переехали на руль: тут и управление подворотниками, освещением, два пятипозиционных джойстика и два программируемых поворотных переключателя. Для Dragon заявлены панорамная крыша, настраиваемая подсветка, углепластиковые передние кресла, а также развлекательная система задних пассажиров.

Motor.ru

Мультимедийная часть кроссовера работает на собственной платформе Drako DriveOS. Этот же компьютер управляет зарядкой, терморегуляцией батареи, силовой установкой и всей вспомогательной электроникой, завязанной на USB-шине. Централизованная архитектура избавила от части проводки, снизила задержки в прохождении сигналов до наносекунд и увеличила общую скорость работы бортовых систем. В Drako DriveOS есть даже встроенная защита от киберугроз и, конечно же, функция обновлений «по воздуху».

Также Drako Dragon поддерживает зарядку мощность до 500 киловатт, оснащается 23-дюймовыми колёсами и адаптивной подвеской, которую можно фиксировать по высоте в трёх положениях. Дорожный просвет в стандартном режиме Tarmac составляет 163 миллиметра, в Cruise — 213. Максимальные 315 миллиметров даёт настройка Overland. В сочетании со всеми прелестями четырёхмоторной силовой установки это позволяет Dragon уверенно чувствовать себя не только на обычных дорогах, но и на бездорожье.