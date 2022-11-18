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46 минут назад

Россиян предупредили о подорожании техосмотра

Елена Прошина

Рост тарифов на технический осмотр транспортных средств в России связан с огромным количеством старых машин в стране, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолия Фиронова.

Россиян предупредили о подорожании техосмотра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, еще одна проблема – изменение правил — проходить ежегодный ТО теперь большинству автовладельцев не нужно. Эксперт назвал ситуацию «достаточно острой», а потому необходимо не только пересмотреть тарифы, но и подход к осмотру автомобилей.

Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, техосмотр в субъектах России подорожает с 2023 года. В регионах, где тарифы давно не менялись и составляют около 500 рублей, будут подняты минимум до 913 рублей за легковой автомобиль. В дальнейшем тарифы будут индексировать на размер инфляции за предыдущий год.

Это связано с тем, что автопарк в стране быстро стареет. По словам Фиронова, средний возраст машин сегодня составляет 14-16 лет, а многие уже перешли все возрастные ограничения. Отмечается, что весь этот рынок плохо регулируется, на нем «размыты» некоторые отраслевые стандарты, и этот вопрос требует внимания.

Кроме того, растет число контрафакта на фоне ограничения поставок запчастей со стороны производителей, что увеличивает риск автоаварий. Теперь в СТО автовладельцы приезжают на осмотр только в случае перерегистрации транспорта, что значительно сократило число техосмотров и сделало их нерентабельными для многих предприятий.

Автоновости,ФАС России,
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