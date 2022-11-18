Китайский BAIC договаривается с "Автотором" о сборке машин в России

Китайская автомобилестроительная корпорация BAIC (Beijing Automotive Group) ведет переговоры с калининградским автомобильным заводом "Автотор" о сборке машин в России. Об этом в пятницу пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в автоиндустрии.

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Как рассказал один из собеседников издания, в скором времени компании подпишут соответствующее соглашение. По сведениям второго, помимо BAIC, о возможности сборки автомобилей в Калининграде с "Автотором" также договаривается и концерн Chery. Наиболее вероятная модель для локализации в РФ - среднеразмерный седан BAIC D50/U5, оснащенный бензиновым мотором в 1,5 л с турбонаддувом мощностью 150 л. с., либо электродвигателем, считают источники "Ведомостей".

В "Автоторе" газете раскрыли, что действительно готовятся к сотрудничеству с новыми партнерами и запуску производства машин новых брендов, однако из соображений конфиденциальности не имеют права их назвать.

"Ведомости" направили запросы в BAIC и Минпромторг.

Ранее Forbes сообщал, что "Яндекс" попросил "Автоваз", а также китайских производителей автомобилей BAIC Group и Chery о поставках транспортных средств для лизинговых компаний, с которыми работает "Яндекс Такси".