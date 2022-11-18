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1 час назад

Новости автомира: "Камаз" до конца года представит беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11

Газета.Ru

«Камаз» в этом году планирует представить беспилотный грузовик для проведения эксперимента по автономной доставке грузов на трассе М-11 Москва — Петербург, заявил ТАСС замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

"Камаз" до конца года представит беспилотник для тестов на трассе М-11
Фото: Телеграм-канал «ПАО «КАМАЗ»Телеграм-канал «ПАО «КАМАЗ»

Он добавил, что с февраля по июнь 2023 года Минтранс будет создавать цифровой двойник дороги Москва — Петербург «Нева». Движение беспилотного грузовика планируется запустить в мае-июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2023 планируется выпустить пять беспилотных грузовиков на трассу М-11, 50 грузовиков — в 2024 году. Автомобили будут возить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.

Автоновости,Минтранс РФ,
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