"Камаз" до конца года представит беспилотник для тестов на трассе М-11

«Камаз» в этом году планирует представить беспилотный грузовик для проведения эксперимента по автономной доставке грузов на трассе М-11 Москва — Петербург, заявил ТАСС замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

Фото: Телеграм-канал «ПАО «КАМАЗ» Телеграм-канал «ПАО «КАМАЗ»

Он добавил, что с февраля по июнь 2023 года Минтранс будет создавать цифровой двойник дороги Москва — Петербург «Нева». Движение беспилотного грузовика планируется запустить в мае-июне 2023 года.