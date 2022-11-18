"Камаз" до конца года представит беспилотник для тестов на трассе М-11

«Камаз» в этом году планирует представить беспилотный грузовик для проведения эксперимента по автономной доставке грузов на трассе М-11 Москва — Петербург, заявил ТАСС замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.
Он добавил, что с февраля по июнь 2023 года Минтранс будет создавать цифровой двойник дороги Москва — Петербург «Нева». Движение беспилотного грузовика планируется запустить в мае-июне 2023 года.
Ранее сообщалось, что в 2023 планируется выпустить пять беспилотных грузовиков на трассу М-11, 50 грузовиков — в 2024 году. Автомобили будут возить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.