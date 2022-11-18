Subaru Impreza сменила поколение

Компания Subaru привезла на автосалон в Лос-Анджелесе Impreza нового, шестого поколения. Хэтчбек базируется на модернизированной платформе SGP (Subaru Global Platform) и отличается от предшественника более жесткой конструкцией. Главным же новшеством стало появление в гамме двигателя объемом 2,5 литра мощностью 185 лошадиных сил, который положен возрожденной версии Impreza RS. Коробка передач — исключительно вариатор Lineartronic, а «механика» американской Impreza отныне не положена.

Фото: Subaru Impreza Subaru Impreza

Subaru Impreza выпускается 1992 года, и последние годы продажи модели на американском рынке были скромными: в 2020-м и 2021-м американцы покупали 30-40 тысяч автомобилей против 86 тысяч в 2017-м. С появлением шестого поколения интерес к Impreza может возрасти – для этого Subaru вернула в линейку «заряженную» RS-версию со 185-сильным двигателем, который прежде был доступен только для «старших» моделей.

Subaru Impreza

Subaru Impreza

Изменения в дизайне сводятся к модернизированной светодиодной оптике и радиаторной решетке новой формы, а салон оформлен как у WRX и Levorg. «Шестой» Impreza не досталась виртуальная панель приборов, зато в топовых комплектациях устанавливается вертикальный планшет диагональю 11,6 дюйма (в базовых комплектациях – семидюймовый экран). Также в список оснащения входят система EyeSight нового поколения, которая более эффективно распознает объекты на дороге. В дорогих версиях устанавливается аудиосистема Harman/Kardon с десятью динамиками.

Базовым мотором выступает двухлитровый «оппозитник» на 154 лошадиные силы, а альтернативой служит двигатель 2.5. Привод – полный. Из новшеств – система управления вектором тяги с помощью штатных тормозов. Версиям Sport и RS положена система SI-Drive с несколькими ездовыми режимами.