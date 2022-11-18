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1 час назад

Новости автомира: Назван срок перезапуска автозавода «Москвич»

Lenta.ruиещё 11

Московский автомобильный завод (МАЗ) «Москвич» перезапустят на следующей неделе. Об этом РИА Новости сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что с момента ухода Renault автозавод находится на простое, но уже на следующей неделе он начнет первую сборку. Также градоначальник выразил надежду, что в 2023 году «Москвич» выйдет на прежние объемы производства, а через два-три года на МАЗ запустят собственную российскую платформу электромобиля.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

С 1998 года московским заводом владела французская Renault. В марте 2022-го компания объявила об уходе с российского рынка, после чего предприятие стало собственностью московских властей.

Ранее сообщалось, что «Москвич» планирует открыть 40 дилерских центров в 23 самых крупных городах России.

Автоновости,Видео,Renault,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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