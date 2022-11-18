Он уточнил, что с момента ухода Renault автозавод находится на простое, но уже на следующей неделе он начнет первую сборку. Также градоначальник выразил надежду, что в 2023 году «Москвич» выйдет на прежние объемы производства, а через два-три года на МАЗ запустят собственную российскую платформу электромобиля.