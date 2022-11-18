Московский автомобильный завод (МАЗ) «Москвич» перезапустят на следующей неделе. Об этом РИА Новости сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что с момента ухода Renault автозавод находится на простое, но уже на следующей неделе он начнет первую сборку. Также градоначальник выразил надежду, что в 2023 году «Москвич» выйдет на прежние объемы производства, а через два-три года на МАЗ запустят собственную российскую платформу электромобиля.
С 1998 года московским заводом владела французская Renault. В марте 2022-го компания объявила об уходе с российского рынка, после чего предприятие стало собственностью московских властей.
Ранее сообщалось, что «Москвич» планирует открыть 40 дилерских центров в 23 самых крупных городах России.