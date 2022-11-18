Собянин назвал дату первой сборки автомобилей на заводе «Москвич»

Завод «Москвич» приступит к первой сборке автомобилей уже на предстоящей неделе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.
По словам градоначальника, после того, как иностранные инвесторы ушли с рынка Москвы,
российские предприниматели начали заполнять освободившиеся ниши.
Собянин также отметил, что автомобилестроение – единственная проблемная отрасль. Тем не менее на следующей неделе будет начата сборка, указал мэр. Он также выразил уверенность в том, что в 2023 году завод сможет выйти на «параметры объемов работы», которые наблюдались «до того периода, когда там было "Рено"».
Собянин также сообщил о планах запуска собственной платформы. По его словам, это будет сделано через 2-3 года.
Весной французский автоконцерн Renault принял решение передать свой завод «Рено Россия» московскому правительству. После того, как сделка завершилась, заводу дали название «Москвич».
Ранее сообщалось, что на российской территории было локализовано производство передних стоек и задних амортизаторов для ряда автомобилей. Речь идет о Lada Largus, а также Renault Logan и Sandero первого поколения.