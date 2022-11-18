Собянин назвал дату первой сборки автомобилей на заводе «Москвич»

Завод «Москвич» приступит к первой сборке автомобилей уже на предстоящей неделе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

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По словам градоначальника, после того, как иностранные инвесторы ушли с рынка Москвы,

российские предприниматели начали заполнять освободившиеся ниши.

Собянин также отметил, что автомобилестроение – единственная проблемная отрасль. Тем не менее на следующей неделе будет начата сборка, указал мэр. Он также выразил уверенность в том, что в 2023 году завод сможет выйти на «параметры объемов работы», которые наблюдались «до того периода, когда там было "Рено"».

Собянин также сообщил о планах запуска собственной платформы. По его словам, это будет сделано через 2-3 года.

Весной французский автоконцерн Renault принял решение передать свой завод «Рено Россия» московскому правительству. После того, как сделка завершилась, заводу дали название «Москвич».