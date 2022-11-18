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9 минут назад

Новости автомира: китайский BAIC договорился выпускать машины на калининградском «Автоторе»

Лера Букина

Китайская автомобильная компания BAIC (Beijing Automotive Group) и автозавод «Автотор» обсуждают выпуск машин на мощностях российского предприятия. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.

Китайский BAIC договаривается с "Автотором" о сборке машин в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Завод располагается в Калининграде. Отмечается, что в скором времени ожидается подписание соглашения о выпуске автомобилей. Согласно информации источника, Chery также пытается договориться с «Автотором» о сборке машин на данном заводе.

На «Автоторе», возможно, будут производить седаны BAIC D50/U5 с 1,5-литровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 150 л.с. либо с электромотором.

Факт готовности сотрудничать с новыми партнерами подтвердили в «Автоторе».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод «Москвич» приступит к первой сборке автомобилей уже на предстоящей неделе. По словам градоначальника, после того, как иностранные инвесторы ушли с рынка Москвы, российские предприниматели начали заполнять освободившиеся ниши.

Накануне стало известно, что компания Exeed (бренд принадлежит Chery) намерена заняться обновлением кроссовера VX. Машина будет отличаться шестиместным салоном.

Автоновости,Chery,Сергей Собянин,
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