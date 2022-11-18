«АвтоВАЗ» доработает спортивную версию Lada Granta Drive Active

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» доработает спортивную модификацию модели Lada Granta под названием Drive Active. Об этом сообщает паблик Avtograd News.

Фото: Lada Lada

Отмечается, что во втором квартале 2023 года компания начнет устанавливать на Lada Granta Drive Active задние дисковые тормоза. Автомобиль будет выпускаться с 16-клапанным мотором, однако пока неизвестно, будет ли он доработан для повышения мощности и крутящего момента.

На Lada Granta Drive Active устанавливается спортивная подвеска, а также 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. На кузове установлен аэродинамический обвес, а бампера отличаются более выразительным рельефом. Кроме того, машина комплектуется 15-дюймовыми легкосплавными дисками. Передние сиденья обладают анатомическим рельефом, что повышает комфорт ежедневных поездок.

В базовое оснащение автомобиля входят дневные ходовые огни, электроусилитель рулевого управления, зеркала с обогревом, аудиоподготовка, бортовой компьютер.