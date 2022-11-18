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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» доработает спортивную версию Lada Granta Drive Active

Газета.Ru

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» доработает спортивную модификацию модели Lada Granta под названием Drive Active. Об этом сообщает паблик Avtograd News.

«АвтоВАЗ» доработает спортивную версию Lada Granta Drive Active
Фото: LadaLada

Отмечается, что во втором квартале 2023 года компания начнет устанавливать на Lada Granta Drive Active задние дисковые тормоза. Автомобиль будет выпускаться с 16-клапанным мотором, однако пока неизвестно, будет ли он доработан для повышения мощности и крутящего момента.

На Lada Granta Drive Active устанавливается спортивная подвеска, а также 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. На кузове установлен аэродинамический обвес, а бампера отличаются более выразительным рельефом. Кроме того, машина комплектуется 15-дюймовыми легкосплавными дисками. Передние сиденья обладают анатомическим рельефом, что повышает комфорт ежедневных поездок.

В базовое оснащение автомобиля входят дневные ходовые огни, электроусилитель рулевого управления, зеркала с обогревом, аудиоподготовка, бортовой компьютер.

Ранее сообщалось, что на заводе в Тольятти был собран второй пробный экземпляр модели Vesta NG.

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