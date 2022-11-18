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1 час назад

Новости автомира: Volkswagen может отказаться от плана по уничтожению Tesla за 2 млрд евро

Российская Газета

Весной руководство Volkswagen во главе с Гербертом Диссом одобрило план по строительству нового завода в Вольфсбурге - на это закладывалось 2 млрд евро. Оливер Блюм, который стоит у руля концерна с лета этого года, может сократить эту статью расходов, ещё раз проанализировав ситуацию и необходимость в новых производственных мощностях.

Volkswagen может отказаться от плана по уничтожению Tesla
Фото: VolkswagenVolkswagen

О возможном пересмотре планов по новому заводу сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в компании. При этом Volkswagen не подвергает сомнению выпуск автомобиля на новой платформе SSP (проект Trinity). Вопрос в том, стоит ли под этот проект строить отдельную производственную площадку или же будет достаточно модернизировать действующие мощности в Вольфсбурге.

Однако Trinity, по слухам, рискует задержаться: Блюм может перенести старт выпуска флагманского электрокара с 2026 на 2030 год.

Источник также сообщил, что сотрудники Volkswagen получили от него письмо, в котором говорится о том, что все проекты и инвестиции по ним находятся на стадии рассмотрения, так как требуют тщательного пересмотра целесообразности.

Автоновости,Tesla,Volkswagen,Оливер Блюм,Герберт Дисс,
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