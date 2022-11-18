Volkswagen может отказаться от плана по уничтожению Tesla

Весной руководство Volkswagen во главе с Гербертом Диссом одобрило план по строительству нового завода в Вольфсбурге - на это закладывалось 2 млрд евро. Оливер Блюм, который стоит у руля концерна с лета этого года, может сократить эту статью расходов, ещё раз проанализировав ситуацию и необходимость в новых производственных мощностях.

Фото: Volkswagen Volkswagen

О возможном пересмотре планов по новому заводу сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в компании. При этом Volkswagen не подвергает сомнению выпуск автомобиля на новой платформе SSP (проект Trinity). Вопрос в том, стоит ли под этот проект строить отдельную производственную площадку или же будет достаточно модернизировать действующие мощности в Вольфсбурге.

Однако Trinity, по слухам, рискует задержаться: Блюм может перенести старт выпуска флагманского электрокара с 2026 на 2030 год.