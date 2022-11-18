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1 час назад

Новости автомира: в России начали продавать конкурента Lada Granta от Mitsubishi

Motor.ru

Дилерские центры Mitsubishi в Москве и Рязани выставили на продажу новые седаны Attrage. Изначально японская марка разработала модель для рынка Юго-Восточной Азии. Позднее продажи бюджетного автомобиля запустили и в европейских странах. По размерам седан сопоставим с Lada Granta. Поэтому новинку можно считать прямым конкурентом отечественной модели. При этом Attrage, доступный в России, оборудован 1,2-литровым мотором. Стоимость автомобиля у дилера составляет от 1 650 000 до 1 720 000 рублей.

В России начали продавать конкурента Lada Granta от Mitsubishi
Фото: Авто.руАвто.ру

Габариты Mitsubishi Attrage составляют 4245 миллиметров в длину при 2550-миллиметровой колесной базе. Дизайн седана отличается фирменной для бренда радиаторной решеткой Dynamic Shield с горизонтальными красными полосами, а также 14-дюймовыми колесными дисками.

В автосалоны поступили Attrage с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 80 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает вариатор. Согласно официальным данным, расход топлива у автомобиля на сто километров пути в смешанном цикле составляет не более пяти литров.

Все седаны доступны в комплектации Invite. Подобное исполнении предусматривает наличие шести подушек безопасности, круиз-контроля, кондиционера, а также мультимедийной системы с семидюймовым дисплеем, светодиодной оптики и камеры заднего вида. Приобрести японского конкурента Lada Granta можно от 1 650 000 до 1 720 000 рублей.

В начале ноября в Россию привезли другую новинку от Mitsubishi. В автосалоны поступили кроссвэны Xpander, которые пользуются популярностью на индонезийском рынке. Минимальная стоимость модели составила 2 240 000 рублей.

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