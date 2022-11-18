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1 час назад

Новости автомира: Euro NCAP ужесточит правила краш-тестов

Российская Газета

Организация Euro NCAP рассказала о результатах самого массового краш-теста, проведённого в этом году: было испытано 15 автомобилей, 14 из которых справились с тестами на пять звёзд, и только одна модель оказалась "хорошистом".

Euro NCAP ужесточит правила краш-тестов
Фото: Скриншот с youtube.comСкриншот с youtube.com

В краш-тестах приняли участие семь электрокаров: Tesla Model S, Nissan Ariya, Nio ET7, smart #1, Hyundai Ioniq 6, Toyota bZ4X, Subaru Solterra. Все получили пятизвёздочный рейтинг безопасности по версии Euro NCAP.

Также пять звёзд заработали Honda Civic, Isuzu D-Max Crew Cab, Range Rover и Range Rover Sport, Renault Austral, Toyota Corolla Cross, Wey Coffee 02.

Единственной моделью с четырьмя звёздами в зачёте стал седан DS 9, которого подвёл уровень защиты взрослых пассажиров и работа активных электронных систем.

"Производители стремятся к хорошим результатам тестов в этом году, поскольку протоколы следующего года станут более строгими. В 2023 году, в соответствии со стратегией Vision 2030, наша организация сосредоточится на ряде новых аспектов.

Например, мы внедряем протоколы автономного экстренного торможения (AEB) для мотоциклов, а также новые сценарии пассивной безопасности для пешеходов и велосипедистов, в рамках которых эти два уязвимых участника дорожного движения могут взаимодействовать с транспортным средством.

Это необходимый прогресс в обеспечении безопасности для других участников дорожного движения, и мы тесно сотрудничаем с автопромышленностью, чтобы обеспечить достижение целей Vision Zero и выполнение требований протоколов", - прокомментировал Мишель ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP.

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