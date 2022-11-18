В России назвали дату индексации утильсбора на спецтехнику

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о планах произвести в стране индексацию утилизационного сбора на спецтехнику. Он отметил, что реализация меры ожидается с 1 января 2023 года, передает ТАСС.

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Согласно подсчетам агентства, сбор повысится от 1,2 до 6,25 раза. На сумму будет влиять вид и возраст техники.

Что касается бульдозеров и погрузчиков, то ставки будут увеличены только для новой техники. Речь идет о росте в 1,8 раза и 2,4 раза соответственно.

Власти также предлагают понизить ставку для самосвалов, которые предназначены для эксплуатации в условиях бездорожья. Но это касается подержанных машин мощностью менее 200 л. с.

Российские и иностранные компании должны уплатить утильсбор единожды. Это нужно сделать в качестве компенсации за будущие расходы за утилизацию транспортного средства.

В России ввели утилизационный сбор в 2012 году. Тогда же страна присоединялась к Всемирной торговой организации (ВТО) и снизила ввозные пошлины на машины. Для локализованных автоконцернов РФ предусмотрены промсубсидии, которые сопоставимы с размером сбора.