В России назвали дату индексации утильсбора на спецтехнику

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о планах произвести в стране индексацию утилизационного сбора на спецтехнику. Он отметил, что реализация меры ожидается с 1 января 2023 года, передает ТАСС.
Согласно подсчетам агентства, сбор повысится от 1,2 до 6,25 раза. На сумму будет влиять вид и возраст техники.
Что касается бульдозеров и погрузчиков, то ставки будут увеличены только для новой техники. Речь идет о росте в 1,8 раза и 2,4 раза соответственно.
Власти также предлагают понизить ставку для самосвалов, которые предназначены для эксплуатации в условиях бездорожья. Но это касается подержанных машин мощностью менее 200 л. с.
Российские и иностранные компании должны уплатить утильсбор единожды. Это нужно сделать в качестве компенсации за будущие расходы за утилизацию транспортного средства.
В России ввели утилизационный сбор в 2012 году. Тогда же страна присоединялась к Всемирной торговой организации (ВТО) и снизила ввозные пошлины на машины. Для локализованных автоконцернов РФ предусмотрены промсубсидии, которые сопоставимы с размером сбора.
Ранее сообщалось, что, по данным «Автостата», в январе—октябре продажи грузовиков в РФ сократились на 19,4%, до 65,7 тыс., в октябре – на 21,2%, до 7 тыс. ед.