Toyota представила пикап Tundra для путешествий

Toyota Trailblazer, которую вы видите здесь, может позже превратиться в серийный автомобиль. Лиза Матераццо, вице-президент Toyota по маркетингу в США сказала, что компания планирует в будущем разместить значок Trailhunter на всех автомобилях, предназначенных для дикой природы.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Представленный здесь прототип основан на шасси грузовика Tundra. Первое отличие, которое вы заметите, — это дополнительный каркас безопасности на кровати. При ближайшем рассмотрении можно увидеть модернизированную подвеску, защиту шасси из нержавеющей стали и усиленные бамперы.