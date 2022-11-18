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5 минут назад

Новости автомира: Toyota представила пикап Tundra для путешествий

ПроКроссовер.ру

Toyota Trailblazer, которую вы видите здесь, может позже превратиться в серийный автомобиль. Лиза Матераццо, вице-президент Toyota по маркетингу в США сказала, что компания планирует в будущем разместить значок Trailhunter на всех автомобилях, предназначенных для дикой природы.

Toyota представила пикап Tundra для путешествий
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Представленный здесь прототип основан на шасси грузовика Tundra. Первое отличие, которое вы заметите, — это дополнительный каркас безопасности на кровати. При ближайшем рассмотрении можно увидеть модернизированную подвеску, защиту шасси из нержавеющей стали и усиленные бамперы.

В списке устанавливаемых аксессуаров упоминается дополнительное освещение, экспедиционный багажник на крыше со встроенной палаткой, холодильник и разнообразные багажные отделения. Согласно Toyota, эти удобные для путешествий грузовики в будущем будут производиться серийно и продаваться как флагманские версии соответствующих линеек. Какие модели получат какие модификации, конечно, еще предстоит объявить.

Автоновости,Toyota,
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