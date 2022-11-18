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34 минуты назад

Новости автомира: Exeed готовит серьезное обновление флагманского кроссовера VX

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Престижный автомобильный бренд Exeed, принадлежащий китайской компании Chery, завершает подготовку к серийному выпуску обновленного полноразмерного кроссовера VX, известного и на российском рынке.

Exeed готовит серьезное обновление флагманского кроссовера VX
Фото: miit.gov.cnmiit.gov.cn

По последней информации, кроме переработанной внешности, Exeed VX 2023 модельного года получит серьезно переработанный интерьер, появится модификация с шестиместным салоном, в котором второй ряд будет состоять из двух отдельных кресел, кроме того, рассматривается вариант оснащения рестайлинговой версии новой автоматической коробкой передач, сообщает портал "Китайские автомобили" со ссылкой на китайские СМИ.

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Дизайн экстерьера больше всего изменится в передней части автомобиля: появится новая, более широкая решетка радиатора с вертикальными прорезями. В интерьере изменения более существенные: для обновленной модификации VX готовят новую переднюю панель с тремя экранами, диагональ центрального монитора увеличится. Руль получит новую компоновку с двумя горизонтальными спицами. На центральной консоли появится более вместительный бокс, вследствие чего компоновщики избавились от традиционного селектора управления режимами коробки передач. По имеющимся фото непонятно, как именно будет выглядеть пульт "автомата": его функции могут перенести на блок кнопок либо на подрулевой переключатель.

Мотор для флагманского кроссовера будет предложен тот же, что и сейчас, – двухлитровый бензиновый с турбонаддувом, а коробку передач могут предложить новую – классический восьмиступенчатый гидротрансформатор FA840, выпуск которого начался меньше месяца назад. Серийный выпуск обновленного Exeed VX должен начаться в первом квартале 2023 года.

В России Exeed VX представлен c 2021 года, недавно была показана самая престижная и дорогая комплектация President Limited Edition, главное отличие которой – ранее недоступный оттенок кузова, глубокий зеленый "эмеральд", и особенный пакет отделки экстерьера. Большинство хромированных элементов теперь окрашены в черный цвет с бронзовыми вставками.

Автоновости,Chery,
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