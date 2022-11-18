Кто получит звание «Кроссовер и пикап года в Северной Америке»

В США отобрали девять претендентов на победу в конкурсе «Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке» (North American Car, Utility and Truck of the Year – NACTOY). Экспертное жюри отобрало финалистов из 47 моделей, оценив их дизайн, безопасность, динамику, технологичность и стоимость. Впервые в истории премии в категории «Лучший кроссовер года» представлены только электромобили – это Kia EV6, Genesis GV60 и Cadillac Lyriq.

Фото: Cadillac Cadillac

Что же касается легковых автомобилей, то за победу поборются Acura Integra 2023 модельного года, Genesis Electrified G80 и Nissan Z. По мнению издания AutoEvolution, на самом деле битва развернется между двумя моделями, Integra и Nissan Z, так как у электрического G80 нет шансов из-за высокой стоимости и скромного запаса хода в 454 километра.

Acura Integra

Genesis Electrified G80

Nissan Z twin-turbo

В номинации «Лучший пикап» представлены Chevrolet Silverado ZR2, Ford F-150 Lightning и Lordstown Endurance. Последний журналисты в расчет не берут, отмечая, что проект «оставляет желать лучшего», имеет огромные производственные издержки и «большое количество поддельных предварительных заказов». Так что с большой долей вероятности, претендентов на победу только два – Silverado ZR2 и электрический F-150 Lightning.

Chevrolet Silverado ZR2

Ford F-150 Lightning

Lordstown Endurance