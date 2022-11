Кто получит звание «Кроссовер и пикап года в Северной Америке»

В США отобрали девять претендентов на победу в конкурсе «Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке» (North American Car, Utility and Truck of the Year – NACTOY). Экспертное жюри отобрало финалистов из 47 моделей, оценив их дизайн, безопасность, динамику, технологичность и стоимость. Впервые в истории премии в категории «Лучший кроссовер года» представлены только электромобили – это Kia EV6, Genesis GV60 и Cadillac Lyriq.