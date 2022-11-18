АвтоВАЗ прекратил производство хетчбэков Lada Granta из-за низкого спроса

Производство хетчбэков Lada Granta прекращено, об этом сообщил инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ». В этом году производственная линия Lada Granta не будет выпускать хэтчбеки, в следующем году хэтчбеков также нет в производственном плане. Однако есть мнения, что этот кузов уже не вернется на конвейер АвтоВАЗа. Окончательно снят с производства хэтчбек Lada Granta хотят из-за низкого спроса. Даже в лучшие годы эта модель никогда не блистала продажами и уступала модели Lada Xray, который уже сняли с производства.