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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ прекратил производство хетчбэков Lada Granta из-за низкого спроса

Южный автомобиль

Производство хетчбэков Lada Granta прекращено, об этом сообщил инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ». В этом году производственная линия Lada Granta не будет выпускать хэтчбеки, в следующем году хэтчбеков также нет в производственном плане. Однако есть мнения, что этот кузов уже не вернется на конвейер АвтоВАЗа. Окончательно снят с производства хэтчбек Lada Granta хотят из-за низкого спроса. Даже в лучшие годы эта модель никогда не блистала продажами и уступала модели Lada Xray, который уже сняли с производства.

АвтоВАЗ прекратил производство хетчбэков Lada Granta из-за низкого спроса
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Актуальное поколение Lada Granta выпускается уже пять лет, что можно считать предельным сроком для автомобиля без каких-либо обновлений. Сейчас Lada Granta выпускается в кузовах седан, лифтбэк и универсал Cross. Все эти модели оснащаются двигателем рабочим объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил. Машины лишены систем ABS и ESP. Стоимость Lada Granta начинается от 678 300 рублей.

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