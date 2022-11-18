Автоматическая коробка вернётся на Lada Vesta не раньше 2024 года

Президент АвтоВАЗа в кратком интервью журналу «За рулём» рассказал о перезапуске семейства «Лада Веста».

Фото: Wroom Wroom

Производство «Весты» возобновится, как и планировалось, весной 2023 года. Рестайлинговую модель будут делать в Тольятти вместо Ижевска — решение о переезде семейства на новую площадку было принято ещё в августе этого года.

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Первое время «Лады Весты» будут оснащать упрощёнными восьмиклапанными моторами, но в течение первого полугодия машина должна получить и 16-клапанный двигатель. А вот автоматическая трансмиссия появится у модели нескоро.

По словам президента АвтоВАЗа «Весты» с автоматом в 2023 году в любом случае не будет, но компания «работает над этим вопросом».

В 2016 году на «Весту» начали ставить роботизированную коробку АМТ, в 2019 году её заменили японским вариатором

До весны этого года для «Лады Весты» предлагали японский вариатор Jatco, но в нынешних условиях АвтоВАЗ не может закупать такие агрегаты. Роботизированную коробку собственной разработки тольяттинцы тоже не могут выпускать — в ней использовались импортные комплектующие.

Интерьер дорестайлинговой «Весты» с вариатором

По неофициальной информации, сейчас АвтоВАЗ ведёт переговоры с несколькими китайскими фирмами о поставках автоматических трансмиссий. Специалисты компании рассматривают варианты установки роботизированной коробки или вариатора, но окончательного решения о типе трансмиссии ещё не принято.

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