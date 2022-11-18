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26 минут назад

Новости автомира: в Госдуму внесен проект амнистии для нарушивших ПДД участников СВО

Российская Газета

Участникам специальной военной операции, нарушившим Правила дорожного движения, предлагают объявить амнистию. Проект постановления внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

В Госдуму внесен проект амнистии для нарушивших ПДД участников СВО
Фото:  © РИА Новости / Александр Вильф © РИА Новости / Александр Вильф

Предлагается объявить амнистию для нарушителей главы КоАП, которая касается нарушений за рулем. Это не касается статьи про управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и передачу авто пьяному. Еще одно исключение - 12.26 КоАП (отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Согласно проекту, постановления о штрафах, арестах и начатые производства в отношении мобилизованных прекращаются.

Также предписывается не начинать производство и прекратить начатое производство по делам об административных правонарушениях, совершенных до дня вступления в силу постановления.

Предлагается и отменить срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Депутаты пояснили, что амнистия предложена по нарушениям, которые не представляют существенной общественной опасности и не вызывают последствий, связанных с применением таких мер.

"Принятие проекта Государственной Думы позволит оказать со стороны государства дополнительную поддержку гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации", - говорится в пояснительной записке.

Автоновости,ЛДПР,Госдума,
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