Стартовали продажи еще одного российского электрокара

«Моторинвест» сообщил о запуске серийного производства нового электрического кроссовера Evolute i-JOY, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Старт продаж уже объявлен. Компания также указала на наличие Evolute i-JOY у официальных дилеров.

Отмечается, что рекомендованная розничная стоимость новой модели - 3 490 000 рублей. Если воспользоваться программой льготного автомобильного кредитования или льготного лизинга, электромобиль можно купить за 2 565 000 рублей.

В настоящее время электромобили бренда Evolute можно приобрести в ряде городов, а именно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и Симферополе.

Ранее компания «Камаз» сообщила о планах создать до 2027 года полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге. В рамках концепции развития электротранспорта на территории РФ компания также планирует к 2030 году занять до 30% этого инновационного сегмента рынка.