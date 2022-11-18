Стартовали продажи еще одного российского электрокара

«Моторинвест» сообщил о запуске серийного производства нового электрического кроссовера Evolute i-JOY, передает РИА Новости.
Старт продаж уже объявлен. Компания также указала на наличие Evolute i-JOY у официальных дилеров.
Отмечается, что рекомендованная розничная стоимость новой модели - 3 490 000 рублей. Если воспользоваться программой льготного автомобильного кредитования или льготного лизинга, электромобиль можно купить за 2 565 000 рублей.
В настоящее время электромобили бренда Evolute можно приобрести в ряде городов, а именно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и Симферополе.
Ранее компания «Камаз» сообщила о планах создать до 2027 года полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге. В рамках концепции развития электротранспорта на территории РФ компания также планирует к 2030 году занять до 30% этого инновационного сегмента рынка.
Посол Уганды в России Мозес Кизиге ранее сообщил о готовности государства в дальнейшем осуществлять поставки собственных электромобилей в Россию.