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1 час назад

Новости автомира: стартовали продажи еще одного российского электрокара

Лера Букина

«Моторинвест» сообщил о запуске серийного производства нового электрического кроссовера Evolute i-JOY, передает РИА Новости.

Стартовали продажи еще одного российского электрокара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Старт продаж уже объявлен. Компания также указала на наличие Evolute i-JOY у официальных дилеров.

Отмечается, что рекомендованная розничная стоимость новой модели - 3 490 000 рублей. Если воспользоваться программой льготного автомобильного кредитования или льготного лизинга, электромобиль можно купить за 2 565 000 рублей.

Названы цены и комплектации трёх российских электрокаров Evolute

В настоящее время электромобили бренда Evolute можно приобрести в ряде городов, а именно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и Симферополе.

Ранее компания «Камаз» сообщила о планах создать до 2027 года полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге. В рамках концепции развития электротранспорта на территории РФ компания также планирует к 2030 году занять до 30% этого инновационного сегмента рынка.

Посол Уганды в России Мозес Кизиге ранее сообщил о готовности государства в дальнейшем осуществлять поставки собственных электромобилей в Россию.

Автоновости,Камаз,
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