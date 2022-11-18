В России появится новый минивэн FAW за 2,5 млн рублей

Один из официальных дилеров FAW открыл предзаказ на электрическую модель минивэна Bestune NAT. Об этом сообщает «Российская газета». Цена автомобиля составит 2,5 млн рублей.
Отмечается, что длина Bestune NAT составляет 4450 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1680 мм. Привод у автомобиля только передний. В Китае такие машины используются в такси.
Автомобиль комплектуется электромотором на передней оси, который выдает 136 л. с. и 260 Нм. Литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор имеет емкость 55 кВт.ч. На одной зарядке батареи минивэн способен проехать около 420 км. Зарядить батарею можно на 80% за 30 минут. Кроме того, в автомобиле есть возможность заменить разряженный аккумулятор на полный. На эту процедуру уйдет максимум 3 минуты.
Ранее сообщалось, что FAW представила на российском рынке модель Bestune T77 в новой топовой комплектации Prestige Plus.