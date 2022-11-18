В России появится новый минивэн FAW за 2,5 млн рублей

Отмечается, что длина Bestune NAT составляет 4450 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1680 мм. Привод у автомобиля только передний. В Китае такие машины используются в такси.

Автомобиль комплектуется электромотором на передней оси, который выдает 136 л. с. и 260 Нм. Литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор имеет емкость 55 кВт.ч. На одной зарядке батареи минивэн способен проехать около 420 км. Зарядить батарею можно на 80% за 30 минут. Кроме того, в автомобиле есть возможность заменить разряженный аккумулятор на полный. На эту процедуру уйдет максимум 3 минуты.